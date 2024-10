Copa de Futsal: Brasil vence Ucrânia na garra e volta à final após 12 anos

A seleção ficou atrás no placar pela primeira vez no torneio, mas conseguiu se reerguer com direito a virada relâmpago. Dono do melhor ataque e também da melhor defesa, o Brasil chegou à semi avassalador, com 35 gols feitos e apenas três sofridos nos cinco jogos anteriores.

O Brasil busca apagar as frustrações das duas edições anteriores em sua sétima final da Copa de Futsal. Depois da conquista do último título, em 2012, os pentacampeões não chegaram nem entre os quatro melhores em 2016, e acabaram se contentando com o 3º lugar em 2021 após derrota para a Argentina na semi.

Primeiro tempo dramático

Jogadores da Ucrânia comemoram gol sobre o Brasil na Copa do Mundo de Futsal Imagem: Alex Caparros/Getty

O Brasil controlou a posse, mas encontrou poucas brechas na compacta defesa ucraniana e sofreu com contra-ataques no primeiro tempo. Os adversários pressionando alto no início e depois se fecharam no próprio campo, sempre com marcação pegada. Apesar de dominar as ações, a seleção não conseguiu impor seu ritmo no jogo. A criação ficou limitada, e o nervosismo deu as caras com o decorrer do tempo.

O drama brasileiro começou com o gol anulado de Lino e aumentou após sair atrás no placar pela primeira vez no torneio. Aproveitando erro do Brasil, a Ucrânia marcou faltando poucos minutos para o intervalo, e o gol pesou nos pentacampeões.