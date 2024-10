Futsal permitiu a Camila fazer faculdade e agora ela é a melhor do mundo

A ala chegou a recusar propostas no futebol de campo para terminar a graduação. Camila foi convidada para jogar na Europa, financeiramente compensava bastante e ela balançou, mas decidiu manter seu sonho vivo. Aos 32 anos, ela entende que não tem mais chance de encarar uma carreira diferente, mas gosta de acompanhar pela televisão.

"Eu não poderia abrir mão do meu último ano de faculdade para viver essas outras coisas ali. Optei por ficar, por me formar, mas foi algo que mexeu comigo, né, até pela questão financeira. Venho de uma família que nunca passou necessidade, mas que sempre teve o básico em casa. Eu tive vontade, sim, de ir para o campo, ainda mais agora que tem mais visibilidade", destacou a brasileira.

A conquista como melhor jogadora do mundo veio após a bela campanha com o Stein Cascavel, time que Camila defende desde 2021 e onde conseguiu alavancar a carreira. Na equipe do Paraná, ela conquistou três campeonatos estaduais, uma Copa do Brasil, uma Taça Brasil, duas Supercopas do Brasil e três Copas do Mundo.

"No ano passado, eu tinha ficado entre as 10 melhores. Já tinha sido uma conquista. Não tinha muitas perspectivas dentro do futsal, pensando em títulos e em conquistas individuais. As convocações para a seleção já eram algo muito grandioso por ter alcançado", comentou.

Daqui para frente, Camila quer elevar ainda mais seu nome no futsal mundial. No futuro, quando decidir pendurar as chuteiras, ela pretende exercer a profissão pelo qual tanto batalhou.

"Quando eu era pequenininha, como eu fui de fazenda, sempre tive contatos com os animais, o meu sonho era ser veterinária. Mas acabou que eu me envolvi tanto nesse meio do esporte que o caminho foi para a educação física e se eu puder escolher o que fazer quando deixar as quadras como atleta, eu gostaria de ser preparadora física", disse.