Asics lança tênis com reforço na entressola e nova placa de carbono

A placa de carbono está em toda a extensão do tênis e foi reposicionada. O objetivo é criar uma maior estabilidade, além de um maior efeito propulsivo.

Já a estressola está mais alta e traz espuma FF Blast Plus, com alto retorno de energia atrelado à suavidade.

O tênis traz atualizações significativas com relação ao modelo anterior. Ele é um tênis de prova que possui tecnologias avançadas da Asics com um ótimo custo-benefício para quem quer um excelente tênis com placa de carbono. Estamos muito felizes com essa nova versão, resultado de extensivos testes com usuários, além de uma combinação de ciência e inovação Daniel Costa, diretor de Produtos e Inovação da Asics na América Latina

O Magic Speed 4 já está no mercado. Os preços sugeridos são de R$ 1.299,99 nas plataformas da Asics e em sites parceiros.