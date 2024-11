Cruzeiro renova contrato com Adidas até final de 2030 por valor recorde

O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, expressou sua satisfação com a extensão da parceria. "É motivo de muita alegria o anúncio da extensão da nossa parceria com a Adidas. Todas as negociações ocorreram de maneira muito positiva, já que ambas as partes tinham a intenção de continuar essa união. Estamos muito satisfeitos com o resultado final do novo contrato, que reafirma a confiança da Adidas em nosso projeto. Tenho certeza de que teremos ainda mais sucesso juntos", afirmou.

Olivier Gianina, diretor geral da Adidas Brasil, também comentou sobre a renovação, ressaltando a importância do vínculo com o clube, que já vinha de longo tempo e passará de 10 anos.

É motivo de muito orgulho para a adidas a renovação do nosso vínculo junto ao Cruzeiro, ultrapassando a expressiva marca de uma década de parceria. Valorizamos relações sólidas, de longo prazo, e estamos certos de que seguiremos construindo em conjunto o brilhante futuro do Cruzeiro ao lado das três listras Olivier Gianina, diretor geral da Adidas Brasil

A história da Adidas com o Cruzeiro remonta à década de 1980, quando a marca alemã produziu uniformes icônicos que acompanharam importantes campanhas do clube.

Após um hiato, a parceria foi retomada em 2020, resultando no lançamento de peças de alta qualidade que conquistaram a torcida. Os uniformes, tanto de jogo quanto casuais, tornaram-se verdadeiros sucessos entre os cruzeirenses, reforçando ainda mais o vínculo entre o clube e a empresa.