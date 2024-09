NFL: Técnicos elogiam Brasil 'paz e amor' e amenizam polêmica de segurança

Luis Martinez afirmou que a organização se sente muito confiante para o evento. Ele disse que a realização do jogo é uma prova disso e ainda recorreu ao fato de que duas franquias possuem direitos de marketing no Brasil, além de que ouviu que outras equipes também querem vir jogar no país no futuro.

A NFL vai sempre, sempre priorizar a segurança. Para os jogadores, para a equipe de NFL, amigos e família, treinadores, integrantes de clubes, fãs, parceiros... É sempre a nossa maior prioridade.

Neo Química Arena preparada para o jogo da NFL entre Eagles e Packers Imagem: Vinícius Alves/ Agência Corinthians

Se nós estamos fazendo um jogo no Brasil, e se nós estamos jogando em São Paulo, é porque, obviamente, estamos seguindo todos os protocolos. Nós nos sentimos muito confiantes sobre o Brasil e sobre São Paulo. E, obviamente, nós estamos trabalhando, não sozinhos, mas com todos os parceiros que nós temos, incluindo o governo, os patrocinadores, os produtos consumidos e os clubes, etc.