Chefe da NFL diz que segurança é prioridade em meio a queixas de atletas

A NFL realizou reuniões sobre segurança com o poder público paulistano antes de assinar o contrato e se deu por convencida. As operações realizadas em dias de clássicos de futebol, além da experiência na organização de grandes torneios como a Copa do Mundo e outros eventos esportivos internacionais, pesaram na decisão.

O que jogadores de Eagles e Packers disseram

Me disseram que no lugar do Brasil em que nós vamos jogar você não pode nem usar verde. Eu acho que tem alguma coisa a ver com gangues. Eles explicaram que não vamos para o Rio. É um desses lugares em que provavelmente não deixariam a gente sair do hotel. E os dois times são verdes. Me disseram para colocar apenas roupas brancas e pretas na mala, para evitar imprevistos. Josh Jacobs, dos Packers, que depois se retratou

A.J. Brown, jogador do Philadelphia Eagles Imagem: Mitchell Leff/Getty Images

Tivemos uma reunião e foi como um monte de 'não faça'. Estou apenas indo até lá para ganhar um jogo e voltar para casa [risos]. Depois de ouvir tudo isso, provavelmente ficarei no meu quarto. AJ Brown, dos Eagles, segundo a ESPN