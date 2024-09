Brasileira vira embaixadora da NFL e é destaque em novo esporte olímpico

Talvez eu não estivesse naquele aniversário, no Dia dos Pais, eu sei, é triste, mas às vezes essas coisas valem a pena porque a gente almeja uma coisa muito maior. A gente está em busca de grandes colocações, de Olimpíadas, e a gente sabe que pra estar lá temos que abdicar de coisas agora.

Os desafios, no entanto, são recompensados com o reconhecimento crescente e pela esperança de uma nova realidade para o flag. A visibilidade trazida pelo jogo da NFL no Brasil, o primeiro da Liga no Hemisfério Sul, e pela modalidade ter se tornado olímpica jogam à favor. E Bank tem como um novo objetivo pessoal fazer de tudo para ajudar nessa jornada.

É surreal. Tanto a instituição NFL quanto essas primeiras conquistas, como o primeiro jogo no Brasil, com certeza estão abrindo caminhos para que a gente realmente possa mostrar o flag para mais pessoas. E que a gente consiga mais: a gente precisa de incentivo, de apoio, de patrocínio para que realmente possamos impulsionar a nossa seleção e estar nas Olimpíadas em 2028. Gabi Bank

Curiosidade: O que é o flag football? Modalidade adaptada do futebol americano, mais dinâmica e com contato e dimensões reduzidos (cinco contra cinco praticantes em um campo menor). Utiliza-se um cinto com duas fitas (flags) em vez de equipamentos de proteção como capacete e ombreira. A jogada é interrompida quando uma dessas fitas é retirada, substituindo a necessidade do "choque" para derrubar o adversário. O touchdown continua valendo seis pontos, mas não há field goals (chutes), e sim conversões para um ou dois pontos em marcas pré-estabelecidas. Para efeito apenas lúdico, é como se fosse o futsal do futebol de campo