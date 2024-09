Jogador da NFL diz não querer vir para o Brasil: 'Taxa de crimes é absurda'

Mais tarde, o jogador pediu desculpas e afirmou estar "ansioso para jogar em seu lindo país". Darius Slay se manifestou na rede social X, antigo Twitter.

Quero me desculpar com qualquer um que eu tenha ficado ofendido, essa não era minha intenção. Estou ansioso para jogar em seu lindo país e ouvi dizer que vocês são muito apaixonados, assim como nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!

Ele não foi o primeiro jogador a questionar a realização do jogo no país sul-americano. Antes, os wide receivers Devonta Smith e AJ Brown, também do Philadelphia Eagles, já haviam criticado a escolha da NFL.

Eu conversei muito com eles (organização) e fiz muitas perguntas. Foi o meu primeiro pensamento mas, depois de ouvir tudo isso, eu, provavelmente, vou ficar no meu quarto. Só quero ir até lá, ganhar e voltar para casa, é a melhor forma de definir

AJ Brown, em coletiva na semana passada

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, no primeiro jogo da história da NFL no país.

Segurança reforçada

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) anunciou que fará um esquema especial de segurança para receber as delegações dos times.