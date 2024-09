Quem é a brasileira que comanda o estádio de time da NFL

Eu já estou aqui há nove anos, então, sinceramente, se alguém me falasse há dez anos que eu iria trabalhar em uma das maiores franquias da NFL, eu daria risada e não acreditaria. É um sonho. Vim para cá com a ideia de trabalhar com futebol, então quando escolhi vir para San Francisco eu tinha o sonho de trabalhar aqui, mas não achei que iria ser possível. Depois que comecei, todo dia eu dou uma volta e penso o privilégio que é trabalhar aqui na casa de um dos maiores times da NFL, mas que também sedia vários outros eventos internacionais que eu nunca imaginaria trabalhar, inclusive a Copa do Mundo em 2026. É impressionante a estrutura do time, não só do estádio, e a forma como a empresa é conduzida de forma muito diferente dos clubes de futebol que estamos acostumados a ver no Brasil.

Como chegar lá?

Todas as universidades têm vagas para estudantes internacionais. Precisa entender os requisitos de cada uma delas. Geralmente, é necessário comprovar seu nível de fluência, então tem que fazer o TOEFL e atingir uma nota para não ser descartado logo de cara. Você está se comprometendo a estudar em uma língua que não é a sua, então olham muito isso. Pra mim, o processo começou em focar em estudar para o TOEFL e conseguir uma excelente nota. Depois disso, é necessário mandar algumas coisas para aprovar, como carta de recomendação de pessoas que trabalharam com você ou professores. Em algumas universidades, pedem para você escrever o porquê do seu interesse pelo curso e como você vai contribuir para a indústria se você for escolhido. Depois de toda a papelada, as universidades marcam uma entrevista para terem certeza que você é o candidato que eles querem. Algumas tiveram duas entrevistas, outras só uma. É um processo demorado, leva meses.

Existem bolsas?