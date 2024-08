Brasileiro nocauteia argentino após sino e perde título no boxe; assista

O golpe gerou um princípio de confusão, já que Alanís estava com a guarda baixa e não conseguiu se defender. O técnico do "dono da casa" chegou a entrar no ringue para tirar satisfação com Pitbull, mas os ânimos foram contidos rapidamente.

A arbitragem desclassificou o brasileiro diante da atitude, e o cinturão ficou com o argentino de 26 anos, que já havia sido campeão latino na categoria.

Assista ao momento