Mike Tyson e Jake Paul trocam empurrões em encarada pré-luta de boxe; veja

Imagem: Roy Rochlin/Getty Images for Fanatics

O clima esquentou entre Mike Tyson e Jake Paul durante coletiva de imprensa prévia da luta de boxe que os dois protagonizarão em 15 de novembro.

O que aconteceu

Tyson e Paul trocaram empurrões. A tradicional 'encarada' entre os lutadores teve contato físico. A coletiva aconteceu neste domingo (18), em Nova York.

Mike Tyson deu o primeiro 'golpe'. O experiente boxeador simulou socos no ar e acertou o rival com um deles. Depois, usou as duas mãos para empurrar Paul.