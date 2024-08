Thaissa Presti: 'Já ouvi que vale mais ser musa do que a medalha olímpica'

Na última segunda-feira (5), a Casa UOL Esporte recebeu a medalhista olímpica de atletismo Thaissa Presti, a estrela do stand-up paddle Nicole Pacelli e a promessa de 16 anos do judô Lívia Resende. Em painel apresentado por Marília Ruiz, as atletas falaram dos obstáculos e críticas que precisaram passar por serem mulheres no esporte e o cenário do esporte feminino no Brasil.

Imagem: Marcela Sanches / Flashbang

Bronze em Pequim, Thaissa lembrou da constante objetificação sofrida por atletas durante o período olímpico. "Eu cheguei a ouvir algumas coisas do tipo 'ah, vale mais você ser considerada uma musa das Olimpíadas do que ganhar uma medalha'", lembrou a ex-atleta, que se aposentou das pistas em 2016. "Cheguei a ver várias fotos, principalmente [de atletas do] salto em distância, por exemplo, em que o atleta cai e fica em algumas posições que o fotógrafo pega bem [de um jeito], eu acho, desnecessário, que não tem porquê."