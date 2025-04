Newell's Old Boys atualiza andamento de ação na Fifa contra o Vasco pela compra de Sforza

O Newell's Old Boys, da Argentina, divulgou, nesta segunda-feira, detalhes sobre o processo contra o Vasco da Gama junto à Fifa. A ação é referente ao não pagamento do clube carioca pela compra do jogador Juan Sebastián Sforza, em 2024.

"O Club Atlético Newell's Old Boys comunica aos associados e associadas que segue avançando com a ação na FIFA pelo descumprimento do pagamento que, até a presente data, o Club Vasco da Gama mantém pendente referente à transferência do jogador Juan Sebastián Sforza, realizada na janela de transferências de janeiro de 2024", escreveu o Newell's Old Boys.