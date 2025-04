César Sampaio garante que Neymar não influenciou escalação do Santos: "Decisões são minhas"

Uma das novidades do Santos neste domingo foi a entrada do zagueiro Luisão improvisado na lateral direita. O jovem foi bem durante a maior parte do tempo que esteve em campo, porém, foi graças a um erro dele que o Red Bull Bragantino abriu o placar. Pouco depois do gol rival, ele foi substituído.

"Tenho utilizado o Luisão nessa função foi pq no Novorizontino ele já havia jogado de lateral. O momento da equipe nós até então não tínhamos o Godoy e o Chermont, entendia que precisávamos de uma estabilidade melhor naquele setor e por isso usei o Luisão. Até o momento do erro que gerou o gol ele vinha fazendo aquilo que a gente havia combinado, com uma função de um lateral mais defensivo, dando uma sustentação melhor. No gol em diante tivemos que mudar a equipe com um viés mais ofensivo. A entrada do Aderlan foi boa, conseguimos fluir um pouco mais nesse setor", comentou o técnico interino do Santos.

O segundo gol do Red Bull Bragantino também foi originado por uma falha do Santos. Tiquinho Soares decidiu deixar a bola para o seu companheiro no meio-campo, mas ela acabou ficando com a equipe visitante, abrindo caminho para Laquintana garantir os três pontos para a equipe de Bragança Paulista.

"Esses momentos são momentos que qualquer erro acaba sendo fatal. Nos dois gols a bola estava nos nossos pés e acabamos errando. Foi o que eu disse no vestiário para eles. Se o problema está aqui a solução também está. Menciono a falta de opções por causa de lesões, mas é o início de uma competição que muita coisa pode acontecer. Trago para esse momento agora a participação de alguns atletas que tinham poucos minutos e entraram muito bem. Acabamos desenvolvendo soluções para os próximos jogos", concluiu César Sampaio.