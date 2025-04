Ryan Francisco "tira de leite de pedra" e pede passagem no São Paulo: "Trabalhando forte"

Ryan Francisco foi o autor do gol do São Paulo no empate em 1 a 1 com o Ceará, neste sábado, no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante tricolor foi às redes na reta final do primeiro tempo, mostrando que realmente tem estrela.

Com o tento anotado no Castelão, Ryan Francisco soma dois gols em dois jogos como titular. O atacante de 18 anos soma oito partidas pelo profissional do São Paulo e tem acumulado excelentes estatísticas.

Mesmo recebendo pouquíssimos minutos - a partida deste sábado foi excessão -, Ryan Francisco leva em média 91 minutos para marcar um gol. Ou seja, o atacante precisa de somente um jogo para ir às redes.