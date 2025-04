Atacante brilha na Ásia após trocar o Corinthians por promessa quebrada

Léo Souza sendo marcado por David Braz e Yuri Lima durante treino do Santos Imagem: Divulgação/Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O atacante ficou quatro anos no clube do Parque São Jorge e despertou interesse do Santos após passagem por empréstimo ao Ituano. A então promessa fez sua estreia como profissional pelo time do interior, recebeu uma proposta do rival ao retornar para o Alvinegro Paulista e aceitou defender o time da Baixada Santista em 2016.

Segundo Léo, o Peixe prometeu promovê-lo ao elenco principal caso vingasse, mas a chance nunca veio mesmo com ele sendo o artilheiro do sub-20. O jovem passou a temporada inteira atuando na base, mas estouraria a idade da categoria no ano seguinte. Ele só treinou no profissional, mas foi informado pela diretoria de que não seria aproveitado porque clube estava com o setor cheio —Rodrigão havia sido contratado para ser o substituto direto do titular Ricardo Oliveira.

Léo Souza jogou por seis anos na base do Corinthians Imagem: Reprodução/Instagram/leo9

A minha saída do Corinthians foi muito pelo que o Santos me prometeu. Eu estava bem no [sub-20 do] Corinthians, com bons números. Fui emprestado para o Ituano, joguei profissionalmente em 2015 e, quando eu voltei, o Santos me fez o convite para que eu pudesse ir. Se eu me destacasse na base, eles me subiriam o profissional porque o Ricardo Oliveira era o titular absoluto e eles precisavam de um menino para que, com o tempo, pudesse ir entrando aos poucos e jogar.