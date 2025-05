COB fecha com Neoenergia e prevê economia de R$ 1,4 mi no CT até fim do ano

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, na manhã de hoje (15), uma parceria com a Neoenergia para fornecimento de energia para o centro de treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

A iniciativa vai permitir ao COB diminuir a emissão de CO2 em 100 toneladas ao ano, o que corresponde a 2.146 viagens aéreas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o comitê aponta para uma economia de cerca de R$ 1,4 milhão nos gastos de energia no CT até o fim do ano.

A energia 100% renovável começou a ser fornecida em março e a projeção é que todo o espaço possa estar sob esse escopo ainda antes do ano que vem. Neste período, a empresa vai abastecer 2.049.387 kWh, o que equivale ao consumo anual de mais de 1.300 residências populares.