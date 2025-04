Rio-Niterói anuncia nova logomarca da candidatura para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2031

Nesta sexta-feira, no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, no Parque Olímpico, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, anunciaram a logomarca da candidatura conjunta à sede para os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos 2031.

"Lançamos a logomarca da nossa candidatura em uma escola que representa muito o legado que os Jogos Olímpicos nos deixaram. Aqui, foi a Arena Carioca 3, onde foram disputadas o taekwondo, a esgrima, além do judô paralímpico. Agora é uma escola para mil alunos, a nossa maior unidade da rede municipal. Um ginásio voltado para a Educação e o Esporte. Essa é uma das experiências que queremos compartilhar em nossa caminhada pela sede dos Jogos de 2031", disse Eduardo Paes.

As cores representam os dois municípios, com raios coloridos que representam pontes entre eles. O laranja simboliza o sol e a cultura vibrante de Niterói, enquanto o tom azul remete ao mar e ao céu do Rio de Janeiro.