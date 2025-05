Dorival justifica Corinthians alternativo e usa goleada para o Flamengo como exemplo

Mesmo com um time alternativo, o Corinthians fez o suficiente para vencer o Racing-URU por 1 a 0 nesta quinta-feira, em Montevidéu, resultado que mantém a equipe viva na Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Dorival Júnior justificou que a decisão de mesclar jogadores se dá pela preocupação com possíveis lesões e ligou o alerta para a sequência que o Timão terá até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa.

"Estamos tentando evitar o que estamos vendo em todas as equipes: problemas musculares, tirando um ou dois jogadores a cada rodada. Isso é o que estamos tentando evitar. Essas mudanças vão continuar acontecendo, porque uma sequência muito grande nos tira a possibilidade de resultados melhores", explicou o comandante.

Dorival usa como exemplo a goleada de 4 a 0 sofrida para o Flamengo antes mesmo de sua estreia, em jogo válido pelo Brasileirão, disputado no Maracanã. À época, o elenco do Corinthians estava desgastado pelo alto número de jogos e pagou o preço diante do Rubro-Negro com uma atuação terrível.