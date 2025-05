Dorival admite Corinthians moroso, mas comemora resultado: "Era nossa obrigação"

O técnico Dorival Júnior admitiu a atuação "morosa" do Corinthians diante do Racing-URU, nesta quinta-feira, em Montevidéu, mas celebrou a vitória por 1 a 0, que mantém a equipe viva na Sul-Americana. O treinador disse que o Timão tinha a obrigação de conseguir o resultado positivo no Uruguai.

"Era fundamental o resultado positivo, entramos com essa obrigação. É natural que a obrigação às vezes faz com que você perca a estabilidade. O objetivo principal era o resultado, hoje não importava só atuarmos bem. O ideal era atuar bem e conseguir o resultado, mas, não acontecendo, o resultado foi muito importante. Espero que a gente possa se preparar muito para a última rodada, um jogo fundamental para nossa permanência no torneio", afirmou o comandante, que pediu paciência e vê o time em processo de evolução.

"Nós enfrentamos uma equipe que fez uma linha com cinco homens, mais uma linha com quatro. É muito difícil de entrar. Tivemos poucas infiltrações porque os espaços eram mínimos. Muitas jogadas disputadas, travadas, poucas inspiração... Nós nos doamos, mas percebia-se que precisávamos de algo a mais para buscar o resultado, que é fundamental. A preocupação é natural. A troca de passes aconteceu em muitos momentos de uma maneira morosa, faltava uma dinâmica maior. Acho que encontramos isso no segundo tempo. Ainda não é o ideal, estamos em um processo, buscando as melhores formações possíveis para cada jogo", acrescentou.