Dorival crava rodízio no Corinthians e critica atuação no 1º tempo

Além disso, o técnico criticou a atuação "morosa" e a "falta de dinâmica" do Timão na primeira etapa da partida. Vale ressaltar que a equipe entrou com escalação alternativa, tendo apenas dois jogadores titulares antes do apito inicial: Hugo Souza e André Ramalho.

Enfrentamos uma equipe que se comportou pela característica da partida, fizeram uma linha com cinco homens, uma linha com quatro, muito difícil de se entrar. Tivemos poucas infiltrações porque os espaços eram os mínimos. As trocas de passes eram disputadas, travadas, pouca inspiração. Nós nos doamos na partida, mas percebia-se que precisávamos de um algo a mais para buscar o resultado. Era um resultado fundamental. Acaba acelerando um processo, isso é inconsciente. A troca de passes aconteceu, em muitos momentos de forma morosa, faltava uma dinâmica maior, mas acho que encontramos isso no segundo tempo. Ainda não é o ideal, mas estamos no processo e procurando melhorar a cada jogo.

Dorival Júnior

O Alvinegro paulista segue vivo na Sul-Americana após vencer o time uruguaio, assumindo a vice-liderança do Grupo C. O próximo compromisso pelo torneio continental será no dia 27, contra o Huracán, em Buenos Aires.

Tínhamos um jogo que era fundamental o resultado positivo. Entramos com essa obrigação. Natural que a obrigação às vezes faça com que você queira criar situações e perca a estabilidade da partida. O objetivo era o resultado, não importava atuarmos bem. O resultado era o ideal, não acontecendo, para nós a praticidade do resultado era muito importante. Como todos nós tínhamos conhecimento disso, natural de repente tenhamos acelerados em demasia em alguns momentos, não optado pela melhor decisão. Às vezes cria-se fatos de o gol não acontecendo vai criando uma situação mais complicada e mais difícil. Aconteceu o resultado, que era o mais difícil, agora esperamos nos preparar para a última rodada para a permanência neste torneio.

Dorival Júnior

O que mais Dorival disse

Corinthians busca um jogador de velocidade? "Estamos conversando bastante internamente. Dificilmente vou expor qualquer situação em relação a contratações. Estamos atentos ao mercado sempre. Temos trabalho contínuo de observação, Fabinho está trocando informações a todo tempo. Sabemos a necessidade, as carências que precisaremos, falo em cima de características. Tudo isso vai acontecer de maneira natural, sem apressemos qualquer situação e possemos dentro da nossa situação buscar as melhores situações possível para que continuemos buscando uma evolução, buscando o time ideal, a equipe que possa no dar uma boa resposta."