Palmeiras: Zagueiro comemora 'fico' de Abel após definição na seleção

O zagueiro Murilo não disfarçou o alívio com a permanência de Abel Ferreira no Palmeiras após a definição da seleção brasileira com Carlo Ancelotti. O técnico português apareceu entre os nomes cotados pela CBF.

O que ele disse

Sem dúvida [alívio]. A gente fica feliz pela permanência dele. A gente sabe como é difícil achar um treinador com essa qualidade, do jeito que ele encara todo dia de uma forma surreal como nunca vi nada vida. O empenho dele, a dedicação, todo dia da mesma forma. Murilo, em entrevista na zona mista, após a vitória do Palmeiras contra o Bolívar pela Copa Libertadores.

"Ele pensa muito dia após dia. Eu não sei. É uma conversa dele com a direção. Ele mantém a gente sempre tranquilo para buscarmos nossos objetivos e pensar no hoje e no agora, pensamos dessa forma. O Futuro a deus pertence, mas a cabeça sempre no agora", acrescentou o defensor sobre uma possível renovação de Abel com o Alviverde.