Rodada NBA: Com LeBron e Bronny James em quadra, Lakers atropelam Wizards

Team Win pic.twitter.com/dMJ6P1E8zu

? Los Angeles Lakers (@Lakers) January 31, 2025

Desmond Bane e Jaren Jackson lideram Memphis à vitória

O jogo contra o Houston Rockets só foi resolvido nos últimos segundos a favor do Memphis Grizzlies, com o triunfo por 120 a 119. Desmond Bane marcou 24 pontos, 12 rebotes e seis assistências. Seu companheiro Jarren Jackson Jr. somou 21 pontos, quatro rebotes e quatro assistências, sendo o nome que marcou os lances-livres da vitória.

Do lado de Houston, três performances acima de 20 pontos: Amen Thompson com 21, Dillon Brooks marcou 22 e Jalen Green liderou a equipe com 25. Vindo do banco, o ala Tari Eason também fez um bom jogo com duplo-duplo de 13 pontos e 12 rebotes.