Allianz Parque terá capacidade reduzida para Palmeiras x Corinthians; veja informações sobre os ingressos

Em takes exclusivos da TV Palmeiras Sportingbet, assista às atividades de hoje do #MaiorCampeãoDoBrasil ? https://t.co/oCxrvMVNle pic.twitter.com/cW8YQ43zwD

? SE Palmeiras (@Palmeiras) January 31, 2025

A pré-venda, para sócios Avanti começa a partir deste sábado, às 10 horas, por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. A comercialização dos bilhetes para esse público será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. A venda geral começa na segunda-feira, às 10 horas. Os valores dos ingressos variam entre R$ 150 e R$250.

Palmeiras divulga valores dos ingressos para clássico contra o Corinthians (Foto: Reprodução)

Esse será o terceiro jogo do Verdão no Allianz Parque, o segundo com capacidade reduzida. Antes, na estreia do Estadual contra a Portuguesa, o Palmeiras também precisou adaptar os setores devido à montagem de um palco. Enquanto isso, o duelo contra o Novorizontino foi alterado para a Arena Barueri por conta de evento no Allianz.