Caixinha justifica volta de Gil aos relacionados e vê zagueiro como "elo" no Santos

Pela primeira vez em 2025, Gil foi relacionado para uma partida do Santos. O zagueiro chegou a estar fora dos planos de Pedro Caixinha, mas o técnico voltou atrás e destacou a importância do experiente jogador para o clube nesta quarta-feira, após a derrota de 3 a 1 para o São Bernardo.

"Tive uma segunda conversa com o Gil. É um jogador experiente, importante, mas igual a todos os outros que estão no nosso plantel. As regras são iguais para todos. Hoje não pudemos trazer o Escobar, então abriu uma brecha nos relacionados", disse.

"O Gil vai ter uma posição muito importante em relação ao elenco e comissão técnica. Vai ser o elo da comissão com o elenco. Pode ser muito útil nessa função e na ajuda com os jovens jogadores. Vai seguir trabalhando muito bem, como tem feito até aqui. Quando entendermos que tenha que ter uma oportunidade, vai ter", completou.