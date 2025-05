Renato Paiva destaca importância da vitória do Botafogo contra o Carabobo: "Fundamental"

ATÉ O FINAL! ??

Com gols de Vitinho e Cuiabano, Botafogo vence o Carabobo na Venezuela. Seguimos juntos na Conmebol Libertadores! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/QeFRMkQFLY

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 6, 2025

Na Venezuela, o Botafogo abriu o placar com Vitinho, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Leonardo Aponta anotou o gol de empate do Carabobo. Já nos acréscimos, Cuiabano garantiu a vitória do Glorioso.

Com o resultado, o Botafogo conquistou três pontos importantes na Copa Libertadores. A equipe carioca segue na 3ª posição do grupo A, com seis pontos, empatado com o Estudiantes, vice-líder da chave, mas com um jogo a menos.

"Eu acho que é uma vitória justa. Não deixando de elogiar a organização do nosso adversário. Não é fácil entrar ali, não é fácil jogar, em especial passar daquela linha de cinco meias e depois ter sempre cuidado com os dois pontas. Nós estivemos muito bem, controlamos tudo isso sem dar grandes oportunidades ao nosso adversário e depois aquelas que nós tivemos não concretizamos e o jogo fica em aberto até o final. Mas é uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. Nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos", acrescentou.