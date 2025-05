Frattesi impulsiona a Inter de Milão para a final da Champions League

Mas Francesco Acerbi surpreendeu a todos no estádio, inclusive a torcida do Barça, que já comemorava, ao marcar o cruzamento de Denzel Dumfries no segundo minuto dos acréscimos.

O gol veio como um raio. O Barça havia sido de longe o melhor time no segundo tempo do tempo regulamentar, após entrar em desvantagem no placar no intervalo, com um gol brilhante de Lautaro Martínez e um pênalti convertido por Hakan Calhanoglu nos acréscimos do primeiro tempo.

Eric Garcia e Dani Olmo empataram o jogo para o Barça aos 54 e 60 minutos, ambos com passes magníficos de Gerard Martín, e Yann Sommer precisou dar o seu melhor para manter a Inter à distância.

Sommer fez possivelmente a defesa da temporada entre os dois primeiros gols do Barça, impedindo Eric Garcia de finalizar um contra-ataque rápido do Barça.

E o suíço acabou sendo crucial novamente aos 113 minutos, quando fez outra defesa milagrosa de Lamine Yamal, que acertou a trave pouco antes do gol de empate de Acerbi.

A Inter então segurou o Barça enquanto a torcida da casa prendia a respiração antes de soltar um poderoso rugido ao apito final da partida da temporada.