Corinthians volta a enfrentar a Ponte Preta em Campinas depois de cinco anos; veja retrospecto recente

O Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, nesta quarta-feira, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. O Timão estava sem visitar a Macaca há cinco anos, contando todas as competições.

O último embate entre as equipes em Campinas ocorreu em 30 de janeiro de 2020, quando o Corinthians do técnico Tiago Nunes perdeu por 2 a 1. De lá para cá, os times se enfrentaram três vezes, todas em Itaquera, com duas vitórias do Timão e um triunfo da Ponte.

O último resultado positivo do Corinthians no Moisés Lucarelli aconteceu em 2017, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, o Timão triunfou com gols de Rodriguinho (duas vezes) e Jadson. Na volta, os times empataram por 1 a 1 e o Alvinegro se sagrou campeão estadual. O volante Maycon e o atacante Romero são os únicos remanescentes daquela conquista.