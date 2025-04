Jogo do Santos hoje (13) pelo Brasileirão: veja onde assistir ao vivo

O Santos visita o Fluminense na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Santos ainda não venceu no Brasileirão. O Peixe perdeu na estreia para o Vasco e, na segunda rodada, ficou no empate com o Bahia, na Vila Belmiro.