Amanda Nunes deixa aposentadoria e confirma volta ao UFC: 'Quero cinturão'

No último sábado (12), durante a realização do UFC 314, em Miami (EUA), Amanda Nunes foi induzida ao 'Hall da Fama' da liga presidida por Dana White. E, aparentemente, a homenagem despertou uma chama dentro da 'Leoa'. Afinal de contas, após quase dois anos parada, a brasileira decidiu deixar a aposentadoria de lado e confirmou que irá voltar a competir no octógono do Ultimate. Ex-campeã de duas categorias e apontada como a 'GOAT' do MMA feminino, a baiana já está de olho novamente no cinturão que já foi seu.

Durante a transmissão oficial do UFC 314 para o Brasil, Amanda confirmou sua volta ao MMA profissional em entrevista à equipe de reportagem do 'UFC Fight Pass'. Além de repercutir sua entrada na 'Ala Moderna' do Hall da Fama da organização, a 'Leoa' garantiu que está com fome para voltar e buscar um novo reinado na categoria dos pesos-galos (61 kg).

"Que lindo (entrar para o Hall da Fama). Eu não sabia de nada, foi muito louco. Uma sensação surreal. Isso só me motiva. Estou bem, treinando, focada, sem nenhuma lesão e pronta para a guerra. Ganhei agora o Hall da Fama e já estou querendo sair na porrada de novo (risos). Quero continuar fazendo história, vou ser a única pessoa que saiu, voltou e pegou o cinturão de novo (risos). É diferente ver as coisas de fora e ver meu cinturão ali. Deixa elas se digladiarem, depois eu venho e tomo meu cinturão e a calmaria reina. Estou aberta para Kayla ou Julianna, quero meu cinturão de volta. Vou lutar para isso. Vou voltar, pegar e defender (o título)", revelou a 'Leoa'.