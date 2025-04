Douglas Souza se destaca no ataque e elogia temporada do Sada

A classificação do Sada Cruzeiro para as semifinais da Superliga masculina de vôlei na temporada 2024/2025 teve Douglas Souza como protagonista. O campeão olímpico em 2016 com a Seleção Brasileira foi eleito o melhor em quadra na vitória sobre o Vedacit Guarulhos por 3 sets a 0, na noite de ontem, no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos.

Maior pontuador do confronto, Douglas Souza teve 15 acertos, 14 deles no ataque, com 64% de aproveitamento. O ponteiro atacou 22 bolas, cometeu apenas um erro e levou dois bloqueios. A média do camisa 14 na Superliga é de 52,2% de eficiência no ataque, ocupando a 12º posição no ranking geral.

"Eu estou muito feliz, por tudo o que o nosso time vem fazendo e o que a gente vem construindo nesta temporada incrível. Agora vamos seguir com muito foco para as semifinais, pois com certeza teremos uma pedreira pela frente, independentemente de quem passe para a próxima fase", disse Douglas, campeão mundial e sul-americano nesta temporada.