Palmeiras repudia gritos homofóbicos da própria torcida contra Romero

Parte da torcida alviverde entoou gritos homofóbicos durante o aquecimento do Timão. Romero estava próximo das cadeiras inferiores da Arena, enquanto realizava alongamento. Os torcedores se levantaram das cadeiras para proferir os xingamentos preconceituosos.

Foi possível ouvir com clareza a frase "Romero, v***o!". O cântico durou cerca de 10 segundos, porém logo foi abafado pela celebração dos torcedores com a entrada do elenco palmeirense para o aquecimento.

O clube aproveitou para reforçar as ações tomadas após flagrar um torcedor palmeirense fazendo gestos racistas no duelo contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Após o jogo contra o Cerro Porteño-PAR, por exemplo, o Palmeiras, em poucas horas, identificou um torcedor flagrado fazendo gestos de cunho racista e o puniu exemplarmente - ele foi excluído do Avanti, bloqueado no sistema de venda de ingressos para os jogos do Verdão como mandante e notificado de que terá de arcar com eventuais prejuízos causados em caso de punição ao clube; além disso, um Boletim de Ocorrência foi registrado para a completa apuração do caso.