Alcaraz aplica 'pneu' em Musetti e conquista título inédito em Monte Carlo

Musetti, que vinha de boas atuações no torneio, demonstrou limitações físicas durante o confronto, especialmente a partir do segundo set. O italiano sentiu a coxa e não conseguiu manter o nível apresentado na parcial inicial. Mesmo assim, o duelo serviu como mais uma mostra da solidez de Alcaraz em momentos decisivos.

Com a vitória, Alcaraz ultrapassou Alexander Zverev e assumiu a vice-liderança do ranking da ATP. Ele também passa a liderar a corrida anual da temporada, ficando à frente de Jannik Sinner, outro jovem em ascensão. Já Musetti, mesmo com a derrota, subiu para o 11º lugar no ranking, atingindo sua melhor posição na carreira.

Após a final, Alcaraz demonstrou alívio por ter superado um torneio onde, até então, nunca havia passado das quartas de final. Ele agradeceu à equipe técnica e à família pelo suporte nos últimos meses, marcados por oscilações físicas e uma busca constante pelo melhor ritmo em quadra.

A conquista no Principado reforça a evolução do espanhol no saibro e representa um impulso importante na reta de preparação para Roland Garros. Alcaraz mostrou maturidade, inteligência tática e, principalmente, consistência mental ao virar um jogo em que começou errando demais.

O próximo compromisso do número dois do mundo será no ATP 500 de Barcelona, onde tentará manter o embalo antes do segundo Grand Slam da temporada.