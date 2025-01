Com William Gomes de saída, Wendell é esperado nesta semana no São Paulo

William Gomes, aliás, não é o único jogador formado em Cotia de malas prontas para o Porto. O São Paulo também tem conversas avançadas para emprestar Moreira ao clube português, com opção de compra fixada ao fim do período.

Com a chegada de Wendell, a tendência é que Enzo Diaz passe a ser o lateral esquerda reserva do São Paulo, ao contrário do que vem acontecendo neste início de ano, em que o argentino rapidamente se consolidou como dono da posição por falta de alternativas.

Wendell disputou a última Copa América com a Seleção Brasileira, nos EUA. O presidente do São Paulo, Julio Casares, foi o chefe de delegação da CBF no torneio e aproveitou o período para estreitar os laços com o lateral esquerdo e dar início ao projeto de repatriação do atleta, que está no futebol europeu há mais de 11 temporadas.