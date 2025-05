Cuca exalta vitória do Atlético-MG fora de casa e critica o VAR

A vitória foi a primeira do Atlético-MG fora de casa no Brasileiro nos últimos oito meses e colocou fim a uma série de 11 jogos sem vencer como visitante. Cuca destacou que a equipe poderia ter sofrido menos, mas valorizou o feito.

"A nossa finalização ainda tem que melhorar. É um jogo para fazer o segundo, quem sabe o terceiro gol, e não sofrer como a gente sofreu no final. Mas o mais importante é essa vitória fora de casa, fazia muito tempo que o Atlético-MG não ganhava fora de casa, se eu não me engano oito ou novo meses no Brasileiro", comentou.

O comandante atleticano ainda elogiou a atuação do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos, mas criticou o VAR, comandado por Diego Pombo Lopez. O treinador contestou algumas decisões da arbitragem de vídeo, tanto em lances do Galo quanto do Juventude.

"Eu acho que o árbitro fez uma boa arbitragem, quem não foi bem foi o VAR. Todos os lances capitais do jogo passaram pelo VAR. Mesmo com esses erros do VAR eu prefiro valorizar a vitória que a gente teve, que foi merecida. A gente não pode jogar a responsabilidade em cima de um erro do outro do VAR, porque ele errou para os dois lados", disse.

Com o resultado, o time mineiro saiu da 17ª posição e pulou para a 10ª, com nove pontos conquistados. O Atlético-MG vira a chave e passa a focar no duelo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira, no Chile, pela Sul-Americana.