CRB x Cuiabá: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Série B

Quem vencer esta partida pode terminar a rodada na ponta da Série B.

O Cuiabá segue sem perder na competição. No entanto, o CRB chega embalado após ter empatado com o Santos pela Copa do Brasil.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRB: Matheus; Weverton, Henri, Segovia e Ribeiro; Meritao, Baggio, Gegê, Danielzinho e Thiaguinho; Herculano. Técnico: Eduardo Barroca.

Cuiabá: Pasinato; Mateusinho, Nathan, Empereur e Sander; Pedrinho, L. Mineiro e Denilson; Christian, D. Lacerda e Max. Técnico: Guto Ferreira.