Bernard marca na estreia dos titulares, e Atlético-MG busca empate com o América-MG pelo Mineiro

O Atlético-MG empatou com o América-MG nesta quarta-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. O Galo saiu atrás do placar e deixou tudo igual no segundo tempo, através de Bernard, mas não conseguiu sair do 1 a 1. A partida marcou a estreia dos jogadores considerados titulares do clube alvinegro nesta temporada.

A equipe comandada por Cuca, assim, segue sem vencer no Estadual. Em quatro partidas disputadas, são quatro empates - nas três primeiras, o técnico utilizou reservas e atletas da base. O time, portanto, ocupa a quarta posição do Grupo A, com quatro pontos. Já o Coelho está na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos conquistados.

O próximo compromisso do Atlético-MG está agendado para este sábado. O time de Cuca visita o Villa Nova, no Castor Cifuentes, pela quinta rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília).