Palmeiras tem apenas 57,6% de aproveitamento desde novembro de 2024

Três dessas derrotas aconteceram na reta final do Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Palmeiras foi superado por Corinthians (2 a 0), Botafogo (3 a 1) e Fluminense (1 a 0), além da derrota diante do Novorizontino, pelo Paulistão.

Com a derrota deste sábado, o Palmeiras perdeu uma invencibilidade de 42 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão ainda é o líder do grupo D, com sete pontos conquistados, mas pode ser ultrapassado pelo São Bernardo, que encara o Botafogo-SP, neste domingo.

O Palmeiras volta a campo nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), quando recebe o Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.