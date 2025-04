Sporting bate o Rio Ave e sai em vantagem na semifinal da Taça de Portugal

A primeira etapa foi dominada pelo Sporting, que contou com casa cheia. Aos 12 minutos, Geny aproveitou o rebote do escanteio e bateu fora da área para abrir o placar. Na reta final, aos 45, Geny sofreu pênalti de Aguilera, volante do Rio Ave. Na cobrança, Gyokeres marcou de cavadinha.

No segundo tempo, o Sporting continuou controlando a partida, mas não conseguiu ampliar o marcador. Aos 21 minutos, Gyokeres acertou a trave com um chute cruzado. Minutos depois, o mandante chegou ao terceiro gol, com Geny, que estava impedido, e, portanto, teve o tento anulado após revisão no VAR.