Onde vai passar Deportivo Táchira x Flamengo? Como assistir ao vivo

Deportivo Táchira e Flamengo se enfrentam hoje (3), às 21h30 (de Brasília), no Pueblo Novo, em San Cristóbal (VEN), pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? O jogo será exibido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Flamengo garantiu sua vaga na fase de grupos da competição com o terceiro lugar no último Brasileirão. No ano passado, a equipe foi eliminada pelo Peñarol nas quartas de final.