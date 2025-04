Santi Longo diz que não foi pedido de Zubeldía e fala sobre passagem no São Paulo

O argentino Santi Longo, que defendeu o São Paulo nos últimos meses, revelou que sua contratação não foi um pedido de Luis Zubeldía, técnico tricolor. O volante falou sobre sua passagem pelo Brasil.

Contratado em setembro do ano passado, Santi não conseguiu se destacar no São Paulo e disputou apenas cinco jogos, sendo dois pelo Campeonato Paulista de 2025. Em fevereiro, ele acertou seu retorno ao Belgrano-ARG, que o havia emprestado para o Tricolor.

"Ele não me ligou, não me chamou, sabia que quem havia me chamado foi Rui Costa. Então, foi um pouco por isso também a decisão de voltar (ao Belgrano), porque quando o treinador não te chama ou não tem a total confiança em você, sendo minha primeira experiência fora do país, fica um pouco mais difícil. E eu também não pude me adaptar mais rapidamente ao futebol brasileiro. Uma autocrítica que tenho que fazer", afirmou o volante, em entrevista ao Arquibancada Tricolor.