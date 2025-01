Atlético-MG empata sem gols com Orlando City em último amistoso pela FC Series

Neste sábado, pelo último jogo da FC Series, o Atlético-MG duelou com o Orlando City no Orlando City Stadium, e empatou sem gols.

Com o resultado, o Atlético terminou os amistosos pela FC Series sem vencer. No primeiro, ficou no empate sem gols contra o Cruzeiro. Do outro lado, o Orlando City fez seu primeiro amistoso. O time ainda disputará mais cinco antes de estrear pela MLS.

O Atlético-MG retorna aos gramados neste domingo, contra o Pouso Alegre, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Manduzão. Já o Orlando City jogará novamente nesta terça-feira, diante do Forge Football Club. O amistoso ainda não tem horário definido.