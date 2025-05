Maycon lamenta "desatenção", mas ainda acredita em classificação do Corinthians

O Corinthians ficou no 1 a 1 com o América de Cali na noite desta terça-feira, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O Timão saiu na frente, através de Memphis Depay, mas cedeu o empate no segundo tempo e perdeu a chance de se tornar vice-líder do grupo no torneio continental. O volante Maycon lamentou o resultado, mas ainda acredita na classificação à próxima fase.

"Foi uma desatenção de que tivemos. Competimos bastante no primeiro tempo e conversamos no intervalo para corrigir o que estava errado. Infelizmente, acabamos levando o gol no início. Faltou controlar o jogo, tomar melhores decisões", disse o jogador em entrevista à ESPN.

"Ainda temos chances de classificar. São dois jogos fora de casa, é difícil, mas vamos acreditar até o final", concluiu.