Apesar de maus resultados, técnico do Botafogo descarta retorno antecipado do elenco principal

Atuando com um time alternativo para dar descanso ao elenco principal, o Botafogo tem sofrido no Campeonato Carioca. O Fogão acumula três derrotas em quatro jogos na competição até aqui. Apesar dos maus resultados, o técnico Carlos Leiria descartou um retorno antecipado dos principais jogadores do Glorioso.

"Isso não passa pela nossa cabeça, de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que essas atuações possam nos levar a resultados positivos dentro do Carioca", analisou o treinador, após a derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Volta Redonda.