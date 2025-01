Yuri Alberto aparece entre os 30 maiores artilheiros no mundo em 2024; Ex-São Paulo é o melhor brasileiro

O brasileiro mais bem ranqueado no ranking é o atacante Guilherme Bissoli, que atuou por cinco anos na base do São Paulo e atualmente defende o Buriram United, da Tailândia. O jogador de 27 anos, que também teve passagens por Athletico-PR, Avaí e Ceará, aparece no sexto lugar, tendo marcado 43 gols em pouco mais de 40 jogos no ano passado.

Depois dele, os melhores brasileiros na lista são: Rafaelson Bezerra (41 gols, no Nam Dinh, do Vietnã), Anderson Lopes (36 gols, no Yokohama Marinos, do Japão) e Vinícius Júnior (32 gols, no Real Madrid).

O maior artilheiro do mundo em 2024 foi o sueco Viktor Gyokeres, do Sporting-POR, autor de 64 gols no ano. Depois dele, aparecem o norueguês Erling Haaland, do Manchester City (52 gols) e o inglês Harry Kane, do Bayern de Munique (47 gols).