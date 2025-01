Santos venceu apenas um dos últimos cincos clássicos contra o Palmeiras na Vila

O Santos joga nesta quarta-feira seu primeiro clássico do ano, contra o Palmeiras, na Vila Viva Sorte, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Peixe, contudo, não tem um bom retrospecto recente contra o rival em casa.

O time praiano venceu apenas um dos últimos cinco confrontos contra o Verdão em seus domínios. Foram duas derrotas, dois empates e uma vitória, ocorrida no último clássico entre as equipes na Vila.

O último triunfo foi válido pelo jogo de ida da final do Paulista de 2024. No dia 31 de março, o Peixeu bateu o Alviverde por 1 a 0, com gol de Otero, e largou na frente na briga pelo título. No entanto, a equipe perdeu por 2 a 0 na volta e ficou com o vice-campeonato.