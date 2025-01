Basquete: divisão de acesso ao NBB será retomada em 2025 com seis equipes

A Liga Ouro será retomada nesta temporada. A divisão de acesso ao NBB (Novo Basquete Brasil), disputada entre 2014 e 2019, terá participação de seis equipes em sua edição de retorno. A competição começa em 15 de março e vem com uma nova identidade visual, seguindo o padrão de logo adotado no NBB e na Liga de Desenvolvimento de Basquete.

Entre os seis participantes, estão duas equipes que já disputaram o NBB: Liga Sorocabana de Basquete e Esporte Clube Vitória. Com participação na Liga de Desenvolvimento do Basquete 2024, o Cruzeiro Basquete também estará presente na Liga Ouro, assim como o Basket Osasco, que alcançou as quartas de final da última edição do Paulista.

Além de Liga Sorocabana de Basquete, Esporte Clube Vitória, Cruzeiro Basquete e Basket Osasco, a Liga Ouro contará com duas equipes que estão no NBB. Com times B, os tradicionais EC Pinheiros e Minas Tênis Clube já estão confirmados na edição de retorno da divisão de acesso.