Comissão técnica do Corinthians planeja força máxima contra o São Paulo: "É guerra"

A comissão técnica do Corinthians planeja ter força máxima para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo (26). Alguns titulares já atuaram desde o início na vitória por 2 a 1 sobre o Velo Clube, e a expectativa de Ramón e Emiliano é contar com força máxima diante do Tricolor.

Antes do Majestoso, o Corinthians encara o Água Santa, na quarta-feira. Essa será a última chance da comissão preservar os jogadores que ainda se preparam fisicamente depois das férias. É também a oportunidade de oferecer mais minutagem para os atletas recuperarem ritmo antes do confronto no Morumbis.

"A gente escala quem estiver melhor. Vamos levar o melhor que temos para quarta-feira (contra o Água Santa). E depois o melhor para domingo, no clássico. Mas o time está se preparando, e tomara que no clássico todos cheguem da melhor maneira. Sabemos que clássico é guerra, vivemos assim, e assim vai ser", comentou o auxiliar Emiliano Díaz em entrevista coletiva.