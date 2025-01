Botafogo pressiona no fim, mas perde para o Sampaio Corrêa pelo Carioca

A equipe alternativa do Botafogo voltou a tropeçar no Campeonato Carioca. Neste sábado, o Sampaio Corrêa venceu o Fogão por 2 a 1, no Estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 3ª rodada do Estadual.

Após largar com derrota para o Maricá, o Botafogo venceu a Portuguesa e se recuperou no Carioca. Entretanto, neste sábado, o Fogão não teve uma boa atuação e reagiu no fim, quando passou a ter vantagem numérica.

Fundado em 2006, o Sampaio Corrêa conquistou um resultado histórico. Pela primeira vez, ganhou de um time grande do Rio de Janeiro. Essa é a segunda participação do time na elite do Carioca.