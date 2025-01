Rodada NBA: Em duelo de líderes, OKC vence com 40 pontos de Shai

O Oklahoma City Thunder, líder da Conferência Oeste, recebeu o Cleveland Cavaliers, líder do Leste, e venceu por 134 a 114. Shai Gilgeous-Alexander liderou o Thunder com 40 pontos, oito assistências e três rebotes. Do lado dos Cavs, Garland atingiu os 20 pontos. Além dele, só outros dois jogadores passaram dos dez pontos.





O Thunder lidera disparado o Oeste com 34 vitórias e apenas seis derrotas. Cleveland segue na primeira colocação da Conferência Leste com a mesma campanha, 34 vitórias e seis derrotas.